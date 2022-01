Campanie de testare pentru depistarea hepatitelor virale B/D si C in judetul Dambovita

Consiliul Judetean Dambovita si Asociatia Romana Anti-SIDA vor lansa, vineri - 14 ianuarie 2022, o campanie de testare pentru depistarea hepatitelor virale B/D si C. Toate detaliile vor fi furnizate in cadrul unei conferinte de presa care va avea loc la ora 12:00, la sediul CJ.Judetul Dambovita este cel de-al treilea care se alatura Campaniei de la debutul acesteia, in luna iulie 2021.Programul de testare este realizat cu fonduri europene nerambursabile si este cel mai amplu ... citeste toata stirea