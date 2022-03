Cand se va relua productia de otel special la Targoviste, pentru care combinatul a devenit celebru in Epoca de Aur

Beltrame Group a anuntat ca in luna iunie va incepe productia in otelaria existenta si in cele doua laminoare ramase in picioare in Combinatul de Oteluri Speciale (COS) Targoviste. Chiar si-asa, productia otelului special, emblema COS Targoviste, nu va incepe imediat. Noii patroni ai COS au precizat, intr-un comunicat de presa, ca otelul special va fi produs dupa avansarea lucrarilor de modernizare si formarea fortei de munca. Pentru inceput, la COS Targoviste se va produce otel beton. "COS ... citeste toata stirea