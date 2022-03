Cand se vizeaza carnetul de rentier agricol in 2022 si in baza caror documente

In perioada 1 martie - 31 august 2022, se pot viza, la Agentia de Plati si Interventie in Agricultura, carnetele de rentier agricol, personal ori prin mandatar / curator / tutore - informeaza Centrul Judetean Dambovita al APIA.In acest sens, trebuie prezentate urmatoarele documente, in original: carnetul de rentier agricol; actul de identitate al solicitantului; decizia de la comisia de expertiza medicala - pentru solicitantii pensionati pe caz de boala gradele I si II / decizia de la comisia ... citeste toata stirea