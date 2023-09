Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Dambovita, impreuna cu procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Dambovita, au efectuat, astazi - 26 septembrie, 8 perchezitii in Targoviste si in alte trei localitati din judetul Dambovita, la domiciliile unor persoane implicate in traficul de droguri de mare risc.Din cercetarile efectuate de echipele complexe alcatuite din politisti si procurori a reiesit ca, ... citeste toata stirea