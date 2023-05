In zilele de 10 si 11 mai 2023 (miercuri si joi, saptamana aceasta), va poposi in municipiul Moreni Caravana Soundservice "Ajuta Romania sa auda", o campanie realizata la nivel national ce consta in consultatii si teste de auz gratuite pentru persoanele care vor sa-si verifice sanatatea organelor auditive. Autorulota configurata pentru aceasta activitate medicala va fi amplasata in Parcul Central din municipiu. ... citeste toata stirea