"Caravana de bine" a poposit in judetul Dambovita. Consultatii medicale gratuite in comuna Poiana

Am petrecut, astazi - 25 februarie 2022, cateva zeci de minute in comuna Poiana, din judetul Dambovita, alaturi de voluntarii implicati in "Caravana de bine" initiata de Crucea Rosie Romana. Ne-am dorit sa vedem cum raspund oamenii dintr-o comunitate rurala atunci cand o echipa complexa de medici specialisti in diferite boli vin in satul lor si le ofera consultatii gratuite.La ora pranzului, erau formate cozi in dreptul fiecarui cabinet medical mobil, organizat la Caminul Cultural Poiana, ... citeste toata stirea