Chiar daca dascalii se afla intr-o greva prelungita, care pune in pericol sistemul educational, procesul de examene care in mod normal ar fi trebuit sa se desfasoare in perioada imediat urmatoare, demnitarii statului roman nu au uitat ca ieri, 5 iunie, in Romania, s-a sarbatorit "Ziua Invatatorului".Deputata PSD Carmen Holban a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj cald adresat tuturor dascalilor din judetul Dambovita, din Romania, cu ocazia acestei sarbatori care, din pacate, s-a consumat ... citeste toata stirea