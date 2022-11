Carmen Holban, deputat: Cardul european de sanatate poate fi solicitat acum si online

Cardul european de sanatate se obtine gratuit, prin depunerea unei solicitari la Casa de Sanatate din judetul de domiciliu, daca esti asigurat in sistemul national. Potrivit deputatei Carmen Holban, membra in Comisia Parlamentara pentru Sanatate si Familie, cererea se poate transmite acum si online, impreuna cu o fotocopie a cartii de identitate. Documentul se elibereaza in termen de maximum 7 zile si este valabil 2 ani."Din cauza schimbarilor bruste pe toate palierele, cu razboaie, atentate ... citeste toata stirea