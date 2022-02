Carmen Holban, deputat: Revigorarea turismului romanesc, una dintre prioritatile PSD

Deputata PSD Carmen Holban este adepta sustinerii neconditionate a turismului romanesc, puternic afectat, in ultimii doi ani, de restrictiile impuse de pandemie. Social-democratii au propus o serie de masuri, care pot revigora acest sector economic deosebit de important.Astazi - 9 februarie 2022, in plenul Parlamentului Romaniei, Carmen Holban a prezentat o declaratie politica in care militeaza si indeamna pentru sustinerea tuturor sectoarelor de activitate economica afectate de pandemie si ... citeste toata stirea