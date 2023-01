Carmen Holban, deputat: Statul va garanta in continuare creditele pentru cumpararea de locuinte

In aceasta perioada deosebit de dificila, Guvernul Romaniei nu a abandonat masura de a facilita obtinerea de credite pentru cumpararea de locuinte."Prin programul conceput, in special pentru sprijinirea tinerelor familii, Ministerul Finantelor garanteaza:- 66.500 de euro pentru locuinte al caror pret este de maximum 70.000 de euro, avansul solicitat fiind de 5%.- 119.000 de euro pentru locuinte al caror pret este de maximum 140.000 de euro, in acest caz avansul solicitat fiind de 15%. ... citeste toata stirea