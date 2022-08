Carmen Holban, deputat: Vom avea un Plan national de combatere a cancerului pe patru directii de actiune

Carmen Holban, deputat PSD de Dambovita, este semnatar al unei initiative legislative pentru prevenirea si combaterea cancerului, propunere aflata in lucru la comisiile permanente ale Senatului si pentru care termenul de adoptare tacita se implineste in 45 de zile, calculate incepand cu data de 18 iulie 2022.Practic, este vorba despre un Plan national de combatere a cancerului, pe modelul celui lansat de Comisia Europeana in februarie 2021, cu patru directii majore de actiune: preventie, ... citeste toata stirea