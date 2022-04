*Comerciantii de branza, care au pus stapanire pe hala din Piata "1 Mai", sunt mai mult ca siguri ca mielul nu se va vinde sub 40-45 lei/kg anul acesta, fata de 30 - 35 lei anul trecut *Ba se pare ca prin supermarketuri mielul se vinde cu 50-55 lei/kgChiar daca mai sunt cateva zile pana la Pastele ortodox, iar Pastele catolic are loc mult mai repede, adica duminica aceasta, carnea de miel nu a aparut inca... in Piata "1 Mai" din municipiul Targoviste! Comerciantii din hala unde se ... citeste toata stirea