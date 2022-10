Cabinetele de medicina de familie pot deschide cel mult doua puncte secundare de lucru, daca solicitantul asigura un program fractionat de minimum 10 ore pe saptamana in norma lui de baza sau peste norma lui de baza - potrivit Legii nr. 282/10.10.2022, ne informeaza Casa de Asigurari de Sanatate Dambovita."Punctele de lucru pot fi deschise in mediul rural in aceeasi unitate administrativ-teritoriala sau in alte unitati, ... citeste toata stirea