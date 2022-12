CAS Dambovita: Aplicarea actualului Contract-cadru se prelungeste pana la 31 martie 2023

Termenul de aplicare a Contractului-cadru pe anul 2022 (HG nr. 696/2021) a fost prelungit pana la data de 31 martie 2023 printr-o Hotarare adoptata in cadrul sedintei de guvern de astazi. Principalul motiv al prelungirii aplicabilitatii actului normativ este asigurarea continuitatii acordarii asistentei medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale in sistemul de asigurari sociale de sanatate, avand in vedere nefinalizarea, pana la aceasta ora, a traseului decizional de aprobare a Legii ... citeste toata stirea