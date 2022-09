Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Dambovita a solutionat toate cererile pentru dispozitive medicale (ex. proteze, orteze, fotolii rulante, carje etc.) depuse de asigurati pana la data de 31 iulie 2022.In prezent, se lucreaza la solicitarile din luna august, care ar putea fi procesate integral pana in 15 octombrie. Decalajul este cauzat de deficitul de personal - a explicat Niculina Sandu, directorul economic ... citeste toata stirea