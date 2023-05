Casa de Pensii Dambovita va elibera, saptamana viitoare (8-12 mai 2023), cele 84 de bilete de tratament balnear care i-au fost aprobate pentru seria a sasea din acest an, cu date de plecare in perioada 22-26 mai, in statiunile: Pucioasa, Olanesti, Covasna, Sarata Monteoru, Amara si Bala. Dintre acestea, mai sunt disponibile doua, in statiunea Bala, judetul Mehedinti. Celelalte bilete au fost deja repartizate in baza solicitarilor primite (Nota redactiei: lista poate fi consultata atat la sediul ... citeste toata stirea