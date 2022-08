Casa de Sanatate Dambovita, informare privind tratamentul planificat in strainatate

O persoana asigurata care calatoreste in alt stat membru pentru a beneficia de prestatii in natura in timpul sederii sale trebuie sa solicite autorizarea din partea institutiei competente (casa de asigurari de sanatate). Persoana asigurata, autorizata de catre institutia competenta sa se deplaseze in alt stat membru in scopul de a primi un tratament adaptat starii sale, beneficiaza de prestatiile in natura acordate, in numele autoritatii competente, de catre institutia de la locul de sedere, in ... citeste toata stirea