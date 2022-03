Casa noua pentru 54 de prescolari! A fost inaugurata gradinita din satul Corbii Mari

Infrastructura educationala de la nivelul judetului Dambovita se dezvolta cu fiecare zi care trece. De astazi, 54 de copii din satul Corbii Mari, comuna Corbii Mari, s-au mutat in casa noua. Astfel, micutii impreuna cu cadrele didactice isi vor desfasura cursurile intr-o gradinita moderna, dotata cu tot ceea ce este necesar astfel incat timpul petrecut in acest spatiu sa fie unul cat mai placut.Unitatea educationala a fost astazi inaugurata in prezenta conducerii Primariei Corbii Mari si a ... citeste toata stirea