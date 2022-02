Casa unui batran de 90 de ani s-a aprins ca o torta de la un resou

Locuinta unui barbat in varsta de 90 de ani, din Saveni, judetul Ialomita, a fost cuprinsa de foc, in aceasta dimineata. Incendiul a izbucnit se pare de la un resou. Batranul a suferit un atac de panica si a primit ingrijiri medicale. Pompierii au luptat cu flacarile aproape trei ore. Au ars acoperisul casei, pe o suprafata de aproximativ 60 metri patrati, mobilier, bunuri electrocasnice si materiale textile.ATENTIE LA APARATELE ELECTRICE SUB TENSIUNE!* Nu lasati nesupravegheate aparate ... citeste toata stirea