COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVIEsA S.A.anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita : nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru modificarile aduse"Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita, in ... citeste toata stirea