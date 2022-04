Cauti un loc de munca? AJOFM Dambovita iti vine in ajutor!

Potrivit informatiilor furnizate de agentii economici privind locurile de munca, in baza de date a Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita sunt inregistrate, in acest moment, 416 posturi vacante, din care:- studii superioare - 46- pentru persoanele calificate in diverse meserii - 278- muncitori necalificati - 92Dintre acestea se mentioneaza:- lacatus montator utilaje industriale, bucatar, electrician in constructii, receptioner hotel, zugrav, ingrijitor batrani la ... citeste toata stirea