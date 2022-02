Cauza incendiului devastator de la manastirea de maici Nucet. Ce spun pompierii VIDEO

Incendiul izbucnit la Manastirea Nucet, din Dambovita, in urma cu doua nopti, a fost cauzat de niste lucrari de sudura efectuate in zona chiliilor in care stau maicile. Aceasta este concluzia la care au ajuns pompierii de la ISU Dambovita in urma verificarilor. Focul a distrus acoperisul pe o suprafata de peste 500 de mp, iar maicutele au fost evacuate cu ajutorul localnicilor pana la sosirea salvatorilor. Incendiul a fost lichidat dupa aproximativ trei ore. "Din cercetarile efectuate se pare ... citeste toata stirea