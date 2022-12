Ce cred analistii financiari ca se va intampla cu economia Romaniei in 2023?

In ciuda recesiunii care are ca si cauza principala invadarea Ucrainei de catre Rusia, fapt care a determinat modificari semnificative ale pretului la energie, prognozele institutiilor internationale si ale analistilor sunt ca economia Romaniei va inregistrat o crestere intre 1,6% si 3,1%.Chiar daca cresterea pronosticata dupa pandemie a fost de 4 - 5% pentru anii ce vor urma, calculele efectuate sunt afectate de inflatia aflata in crestere si care da batai de cap europenilor si nu numai. ... citeste toata stirea