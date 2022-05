Ce frumoase sunt spatiile verzi cand se implica asociatiile de proprietari! FOTO

Primaria Pitesti a publicat, pe pagina sa de Facebook, fotografii cu spatiile ingrijite de asociatiile de proprietari pe care le-a premiat de "Zilele municipiului" in semn de apreciere pentru modul cum au inteles sa se implice in viata comunitatii. Si sunt intr-adevar exemple demne de a fi urmate! De altfel, aceasta este si speranta edililor, ca, de la an la an, sa fie tot mai multi cei care aleg sa nu mai fie nepasatori.Premiul pentru "Cea mai frumoasa si cea mai curata asociatie de ... citeste toata stirea