Ce se intampla cu santul Cetatii din Targoviste, singura constructie militara de tip bizantino-sarbesc inca existenta in sud-estul Europei

Fortificatia orasului medieval a cunoscut cea mai mare dezvoltare in timpul domniei lui Matei Basarab (1632 - 1654), care dubleaza practic grosimea zidurilor si reface santul de aparare. Dupa zeci de ani in care s-au realizat doar lucrari de igienizare, obiectivul intra in reabilitare cu fonduri europene. Primaria Targoviste a accesat un proiect pe fonduri europene, in valoare de 18 mil. euro, care presupune interventii pe o suprafata de aproximativ 61.000 mp. de amenajare si valorificare ... citeste toata stirea