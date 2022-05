Ce se va intampla cu leul care nu poate fi gasit. Subprefect: "Probabil se va recurge la alte masuri care sa-l opreasca din goana lui catre zonele aglomerate"

Dupa ore intregi de cautari, autoritatile din Targoviste nu au reusit sa gasesca leul care se presupune ca se plimba liber. El a fost zarit, initial, pe un camp din cartierul Priseaca. Populatia a fost alertata, joi, prin Ro-Alert, de prezenta unui leu in cartierul Priseaca. In zona in care a fost semnalata prezenta leului, care se plimba liber pe camp, pana nu demult, a functionat o menajerie particulara in cadrul unei locatii de petrecere a timpului liber, cu piscina. In urma cu aproximativ ... citeste toata stirea