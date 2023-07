Comuna Voinesti este aproape de a fi racordata, in totalitate, la sistemul national de gaze naturale. 5 milioane de euro vor fi alocati, prin Ministerul Dezvoltarii, pentru realizarea retelei in satele Oncesti, Manga, Manjina, Suduleni, Izvoarele si Lunca. 36 km de conducte de transport gaze naturale.Dupa cum a mentionat primarul Gabriel Danut Sandu, vorbim despre cel mai mare proiect implementat vreodata in comuna Voinesti. Se lucreaza la aceste studii de mai bine de 5 ani. ... citeste toata stirea