CEDO, ultima speranta a oamenilor care au fost nedreptatiti

Avocatul joaca un rol important in procesele care sunt admise la Curtea Europeana a Drepturilor Omului. Acesta poate reprezenta partile implicate in proces, indiferent daca sunt persoane fizice sau juridice, si le poate oferi asistenta juridica in fata acestui organism europeanPentru sotii Grigoriu, Avocati Bucuresti si Avocati CEDO drepturile romanilor sunt sfinte si lupta pentru redobandirea lor, daca au fost incalcate, cu toata priceperea si cu toata energia.In procesele care sunt ... citeste toata stirea