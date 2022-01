Cele mai frumoase zone din Bucegi, de fotografiat iarna. Printre ele se numara Saua Laptici si Lacul Bolboci

Statiunea Pestera-Padina, situata pe raza teritoriala a comunei Moroieni, judetul Dambovita, a fost declarata statiune de interes national in martie 2018 si este amplasata integral intr-un parc natural - unica de acest fel din tara. A ramas singura zona turistica inca neatinsta de oamenii cu putere financiara, desi promite enorm din toate punctele de vedere, iar turistii se inmultesc de la an la an. Grota dupa grota Pana la locul in care au adormit ultimii ursi ai cavernelor, turistii sunt ... citeste toata stirea