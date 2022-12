Centrele pentru adultii cu dizabilitati ale DGASPC Dambovita vor fi reabilitate

Potrivit directorului Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Dambovita, Ionela Sandu, mai multe centre rezidentiale din subordinea institutiei vor intra in reabilitare si modernizare. La nivel national au fost finantate 37 de astfel de proiecte, dintre care 16 in judetul nostru." Am obtinut finantarea necesara pentru sustinerea cheltuielilor de investitii si reparatii capitale ale tuturor centrelor de zi si rezidentiale destinate adultilor din judet.Din cele 37 ... citeste toata stirea