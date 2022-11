Centru de varstnici in cartierul Prepeleac

*Autoritatile locale nu au ocolit cartierul Prepeleac, in care au debutat recent investitii importante pe ceea ce inseamna reabilitarea infrastructurii rutiere, dar si a instalarii retelei de gaze in zona mentionataIn ultima perioada au fost demarate numeroase proiecte ale administratiei publice locale in mai multe zone ale municipiului Targoviste. Autoritatile locale nu au ocolit cartierul Prepeleac, in care au debutat recent investitii importante pe ceea ce inseamna reabilitarea ... citeste toata stirea