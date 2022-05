Centru medical modern, finantat prin PJDL, a fost inaugurat la Tatarani

Astazi, presedintele Consiliului Judetean Dambovita, Corneliu Stefan, a participat, in satul Caprioru din comuna Tatarani, la inaugurarea unui centru medical modern, o investitie foarte importanta pentru localitate.Investitia "Realizare si dotare dispensar medical in satul Caprioru, comuna Tatarani, judetul Dambovita", in valoare totala de 1.135.293,50 lei, a fost realizata prin Programul National de Dezvoltare Locala II.Contributia de la bugetul de stat a fost de 987.366,21 lei, iar a ... citeste toata stirea