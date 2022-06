Centura Gaestiului nu e ocolita de probleme

*Presedintele CJD si PSD Dambovita, Corneliu Stefan l-a apostrofat pe edilul de la Gaesti pentru ca s-a laudat cu obtinerea finantarii Centurii Ocolitoare a orasului, un proiect marca PSD! *"Cand altii nici macar nu au fost in stare sa o deseneze, iata ca noi avem un program aprobat anul trecut de Ministerul Transporturilor si astazi avem deja si sursa de finantare"Presedintele CJD si PSD Dambovita, Corneliu Stefan a trecut in revista, la sfarsit de saptamana, in cadrul conferintei de presa ... citeste toata stirea