Cetatea Targovistei s-a transformat in Cetatea Romantei! A debutat ce-a de-a 55-a editii a Festivalului "Crizantema de Aur".

Cetatea Targovistei s-a transformat, pentru a 55-a oara, in Cetatea Romantei! Aseara, intr-o atmosfera eleganta, romantica, in parfum de crizanteme, la Cinematograful Independenta din Targoviste a debutat o noua editiei a celui mai longeviv si iubit festival de romanta- "Crizantema de Aur"."Crizantema de Aur" este unul dintre putinele festivaluri care se mai organizeaza in Romania, iar acest lucru se intampla gratie organizatorilor: Primaria si Consiliul Local Municipal Targoviste, Teatrul ...