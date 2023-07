Exista cazuistica pentru Serviciul Politia Animalelor din Dambovita. A fost expusa clar de Primaria Municipiului Targoviste! Acum, sa vedem daca se vor lua masuri in consecinta. Camerele video instalate pe teritoriul orasului, vorbim de cele montate pe Soseaua Gaesti, au surprins imagini in momentul in care, dintr-un autoturism, au fost abandonati in strada, intr-o statie de autobuz, mai multi bieti catelusi nevinovati.Se pare ca nedoritul eveniment, mai mult decat barbar, a fost adus la ... citeste toata stirea