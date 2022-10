Chestorul Dan Fatuloiu, fost sef al Politiei Romane, a fost rapus de un infarct la varsta de 66 de ani

Moartea chestorului Dan Fatuloiu, care nu avea probleme sanatate si era o fire sportiva, a survenit ca urmare a unui infarct produs noaptea trecuta in locuinta sa din Topoloveni, judetul Arges. Avea numai 66 de ani.Dan Fatuloiu a condus Politia Romana intre 20 ianuarie 2005 si 9 august 2007. Din 1994 pana in 1997 a indeplinit functia de sef al Inspectoratului de Politie al Judetului Dambovita, iar din 1997 pana in 2000 a fost sef la Inspectoratul de Politie al Judetului Arges.In 2000 il ... citeste toata stirea