Cinci accident rutiere, in aceasta dimineata, in judetul Arges, in decurs de numai o ora si jumatate. Potrivit ISU, au fost implicate 10 autovehicule si au rezultat 7 victime, dintre care 5 au fost transportate la spital.Primul eveniment rutier s-a produs in comuna Micesti, sat Purcareni, in jurul orei 09:00. Un autoturism a intrat intr-un stalp de electricitate. Un barbat de 35 de ani a fost gasit cu atac de panica si prezenta, de asemenea, un traumatism la cap. A fost transportat la spital. ... citeste toata stirea