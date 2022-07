Cinci proxeneti, retinuti la Giurgiu. Patru barbati si o femeie

Politistii din cadrul IPJ Giurgiu au executat, ieri - 6 iulie, cinci perchezitii in municipiul Giurgiu, la domiciliie unor persoane banuite de savarsirea infractiunii de proxenetism. In urma acestei actiuni, au fost retinuti, pentru 24 de ore, patru barbati, cu varste cuprinse intre 20 si 28 de ani, si o femeie, de 26 de ani, toti din municipiul Giurgiu.Din cercetarile coordonate de un procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Giurgiu a reiesit faptul ca, in perioada 6 mai - 6 iulie ... citeste toata stirea