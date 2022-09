Cine s-ar fi gandit ca primarul Nicolae Catrina pune subit punct vietii?

Vestile triste despre trecerea in nevazut a unei rude, prieten, cunostinte, chiar si a unei persoane pe care nu am intalnit-o niciodata ne coplesesc. Ne fac sa realizam ce mici si trecatori suntem in aceasta lume. Sunt momente in care incercam sa ne descarcam mintea si sufletele de amagitoare poveri. Ieri, spre seara, am primit, ca o sageata in inima, vestea ca primarul comunei Potlogi, Nicolae Catrina, a plecat la cele vesnice. Cine s-ar fi gandit ca un om de un optimism debordant, plin de ... citeste toata stirea