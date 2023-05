Corpul avocatilor damboviteni si-au ales o noua conducere. In urma votului exprimat, Ciprian Iacob a fost ales presedinte al Casei Avocatilor din Dambovita, pentru un mandat de 4 ani.Tanarul avocat Ciprian Iacob este cunoscut in comunitate nu doar pentru faptul ca isi exercita meseria cu profesionalism, ci si pentru ca s-a implicat sau a initiat diferite actiuni in comunitate. ... citeste toata stirea