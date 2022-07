Circulatia rutiera pe E70 a fost oprita din cauza unui incendiu de vegetatie

Incendiu violent, in aceasta dupa-amiaza, in apropierea drumului european E70, intre localitatile Vitanesti si Valceni, din judetul Teleorman. Focul s-a manifestat pe aproximativ 50 de hectare, cu o deschidere de 300 ml la sosea. Din cauza degajarilor mari de fum spre carosabil, circulatia rutiera a fost oprita. Dupa circa o ora, incendiul a fost lichidat in apropierea E70, ramanand doar cateva focare in camp.S-a intervenit cu urmatoarele forte si mijloace:- ISU ... citeste toata stirea