Presedintele CJ Dambovita, Corneliu Stefan, a semnat, in aceasta dimineata, 20 de contracte de finantare cu asociatii si fundatii din judet pentru derularea unor activitati in domeniul sportiv, turism si protectia mediului, tineret, educatie civica si social. Multe dintre proiecte au fost sustinute financiar si in anii trecuti - dupa cum a punctat presedintele Corneliu Stefan."Consiliul Judetean Dambovita este in continuare partener al celor care se implica activ in viata judetului nostru si ... citeste toata stirea