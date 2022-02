CJ Dambovita pune bazele construirii unui sediu nou pentru Protectia Copilului

Conducerea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita, institutie subordonata Consiliului Judetean, a iesit astazi, 1 februarie 2022, in fata presei cu raportul de activitate pe anul 2021. La aceasta intalnire au fost invitati presedintele CJ Corneliu Stefan si secretarul judetului Dan Nicolae Popa Stanescu. Din datele prezentate, reiese clar ca la DGASPC Dambovita in primul an de mandat al directorului general Ionela Sandu s-a performat, institutia si-a indeplinit ... citeste toata stirea