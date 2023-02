CJD continua investitiile la Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste!

*Sectia de Tratamente Recuperatorii si Pavilionul Administrativ vor intra in curand in proces de reabilitare si modernizareInca o veste buna pentru targovisteni si damboviteni, pentru ca investitiile in sanatate continua in judetul nostru! Presedintele Consiliului Judetean Dambovita, Corneliu Stefan a semnat si contractul de finantare prin care se va reabilita si moderniza Sectia de Tratamente Recuperatorii si Pavilionul Administrativ din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste, iar ... citeste toata stirea