CJD doreste construirea unei unitati medicale de pediatrie pe locatia fostului Spital de Boli Infectioase

Presedintele Consiliului Judetean Dambovita, Corneliu Stefan, doreste lansarea in dezbatere publica subiectului cladirii fostului Spital de Boli Infectioase din Targoviste, lasata in paragina de foarte multi ani, in prezent, amplasamentul se afla intr-un grav avansat de degradare. Potrivit acestuia, in urma expertizelor realizate, constructia prezinta atat risc ridicat bilogic cat si seismic, si , alaturi de alte componente, nu se "preteaza" a mai fi reabilitata, ci demolat tot si construit de ... citeste toata stirea