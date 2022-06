CJD, proiect depus pentru 5 statii de incarcare a masinilor electrice

In cursul zilei de astazi Consiliul Judetean Dambovita a depus, cu finantare prin programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, gestionat de Administratia Fondului pentru Mediu, un proiect care vizeaza infiintarea a cinci statii de incarcare a masinilor electrice. "Am depus proiectul pentru infiintarea a 5 statii publice de incarcare a autovehivulelor ... citeste toata stirea