Claudia Gilia, presedinte OFSD/Prefectul judetului, despre programele educationale care tintesc scaderea ratei de abandon scolar

Claudia Gilia, presedintele Organizatiei Femeilor Social Democrate Dambovitene si prefect al judetului, a prezentat astazi, in cadrul unei conferinte de presa organizata la sediul partidului, proiectele educationale si masurile care vin in sprijinul copiilor din familiile vulnerabile."De prea mult timp abandonul scolar a devenit o regula la noi in tara. Vreau sa va amintesc ca au existat foarte multe proiecte care promiteau ca vor aduce copiii la scoala si ca viata lor se va imbunatati. Din ... citeste toata stirea