Astazi - 19 mai 2023, au descalecat in judetul Dambovita deputatii Claudiu Nasui si Cristina Pruna - vicepresedinti USR. Nasui a ramas in memoria colectiva damboviteana drept demnitarul care s-a opus preluarii de catre stat a Combinatului de Oteluri Speciale Targoviste. Pe atunci, era ministru al Economiei in Guvernul Ludovic Orban. Ideea cu preluarea de catre stat a Otelariei lasata la pamant de rusi nu a convenit USR-istilor, chiar daca imparteau puterea cu PNL. Impotrivirea lor de atunci ... citeste toata stirea