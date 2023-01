Cod Galben de ninsori, in Dambovita

Administratia nationala de Meteorologie a emis mesaje de atentionare meteo valabile in judetul Dambovita astfel:- Mesaj 1: COD GALBEN valabil in intervalul 26 ianuarie, ora 18:00 - 27 ianuarie, ora 10:00. Vor fi precipitatii insemnate cantitativ si se vor acumula cantitati in general de 25...40 l/mp. Treptat vor predomina ninsorile si se va depune strat de zapada. In zona montanta, se va depune strat nou de zapada si vor fi intervale in care va fi viscol (rafale de peste 50...70 km/h) si ... citeste toata stirea