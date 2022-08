Cod portocaliu de ploi pana marti - 23 august. Judetul Dambovita se confrunta deja cu inundatii

Judetul Dambovita se afla sub atentionare meteo cod portocaliu de ploi abundente pana marti - 23 august 2022, la ora 22:00. In intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, se vor inregistra cantitati de apa de 40...50 l/mp si pe arii restranse de peste 60...70 l/mp.In acest context, pompierii au pregatit echipaje de interventie, mai ales ca deja s-au inregistrat situatii de urgenta dupa furtuna de azi-noapte, in Targoviste si in alte localitati din judet. Cel mai rau a fost in zona ... citeste toata stirea